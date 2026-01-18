Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Эдвардс набрал 55 очков (новый рекорд карьеры), повторив достижение Кобе Брайанта, Леброна Джеймса и Луки Дончича

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс набрал 55 очков в проигранном матче против «Сан-Антонио» (123:126) и установил новый личный рекорд результативности. Предыдущим лучшим результатом для него были 53 очка, набранные во встрече с «Детройтом» в начале января.

Сегодня 24-летний защитник реализовал 19 из 33 бросков с игры, 9 из 16 трехочковых и 8 из 10 штрафных. Также в его активе 4 подбора и 3 передачи за 40 минут на паркете.

Эдвардс присоединился к Кобе Брайнту, Леброну Джеймсу, Луке Дончичу и Кайри Ирвингу в списке игроков, которым удавалось провести матч с 55+ очками и 8+ трехочковыми до достижения 25-летнего возраста.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше