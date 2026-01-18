Энтони Эдвардс набрал 55 очков (новый рекорд карьеры), повторив достижение Кобе Брайанта, Леброна Джеймса и Луки Дончича

Сегодня 24-летний защитник реализовал 19 из 33 бросков с игры, 9 из 16 трехочковых и 8 из 10 штрафных. Также в его активе 4 подбора и 3 передачи за 40 минут на паркете.
Эдвардс присоединился к Кобе Брайнту, Леброну Джеймсу, Луке Дончичу и Кайри Ирвингу в списке игроков, которым удавалось провести матч с 55+ очками и 8+ трехочковыми до достижения 25-летнего возраста.
