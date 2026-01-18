Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри притворился, что уходит в раздевалку, опекавший его Коллин Секстон все равно последовал за ним

В одном из эпизодов матча против «Шарлотт» суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри хотел освободиться от опеки Коллина Секстона и притворился, что уходит в раздевалку.

Источник: Спортс"

Однако Секстон все равно последовал за Карри, вызвав смех зрителей и самой звезды «Уорриорс».

Встреча закончилась победой «воинов» — 136:116. В активе Карри 14 очков и 5 передач, у Секстона — 17 очков.