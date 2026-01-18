Стефен Карри притворился, что уходит в раздевалку, опекавший его Коллин Секстон все равно последовал за ним

Однако Секстон все равно последовал за Карри, вызвав смех зрителей и самой звезды «Уорриорс».
В одном из эпизодов матча против «Шарлотт» суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри хотел освободиться от опеки Коллина Секстона и притворился, что уходит в раздевалку.
Однако Секстон все равно последовал за Карри, вызвав смех зрителей и самой звезды «Уорриорс».
Встреча закончилась победой «воинов» — 136:116. В активе Карри 14 очков и 5 передач, у Секстона — 17 очков.