Стив Керр: «Оклахома» не превзойдет наш рекорд 73−9"

Казалось, что «Оклахома» была на пути к этому. Но для успеха должны сложиться несколько факторов: хорошее здоровье, немного удачи. К тому же большинство команд, вероятно, не будут так сильно напрягаться, чтобы этого добиться. Это очень непростая история, поэтому, как мне кажется, этот рекорд так и не побьют.