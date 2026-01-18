Стив Керр: «Оклахома» не превзойдет наш рекорд 73−9"

Действующий чемпион НБА на данный момент имеет турнирный показатель 35−8.
"Мне казалось, что нет, это невозможно. Потом, примерно месяц назад, я думал, что рекорд будет побит. Теперь же думаю, что никто уже не сможет его превзойти. Ведь это очень сложно.
Казалось, что «Оклахома» была на пути к этому. Но для успеха должны сложиться несколько факторов: хорошее здоровье, немного удачи. К тому же большинство команд, вероятно, не будут так сильно напрягаться, чтобы этого добиться. Это очень непростая история, поэтому, как мне кажется, этот рекорд так и не побьют.
Мы в команде никогда об этом не вспоминаем. У нас в зале висит баннер в честь рекорда, ну, а так мы никогда об этом не говорим", — поделился Керр.