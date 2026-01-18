Энтони Эдвардс о мотивации в матчах со «Сперс»: «У них есть Вемби. Будущее лицо лиги»

В субботу защитник обновил рекорд карьеры по очкам (55) в проигранной встрече в Сан-Антонио. Недавно «Миннесота» одолела техасцев на домашней арене, Эдвардс стал автором победного попадания.
"У них есть Вемби. Считается, что это будущее лицо лиги. Я всегда должен быть готов к таким матчам.
Наша дуэль во второй половине? Мне очень понравилось. Очень понравилось. Жаль, что мы не смогли просто отвести всех в сторону и сосредоточиться на нашем противостоянии. Я против него.
Кто бы победил? Я", — признался Эдвардс.