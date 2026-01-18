Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Эдвардс о мотивации в матчах со «Сперс»: «У них есть Вемби. Будущее лицо лиги»

Лидер «Вулвз» Энтони Эдвардс ответил на вопрос о своей мотивации в матчах со «Сперс».

В субботу защитник обновил рекорд карьеры по очкам (55) в проигранной встрече в Сан-Антонио. Недавно «Миннесота» одолела техасцев на домашней арене, Эдвардс стал автором победного попадания.

"У них есть Вемби. Считается, что это будущее лицо лиги. Я всегда должен быть готов к таким матчам.

Наша дуэль во второй половине? Мне очень понравилось. Очень понравилось. Жаль, что мы не смогли просто отвести всех в сторону и сосредоточиться на нашем противостоянии. Я против него.

Кто бы победил? Я", — признался Эдвардс.