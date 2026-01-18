Ричмонд
Кейд Каннингем стал указывать на Джея Хаффа, когда через того забил сверху Джейлен Дюрен

В одном из эпизодов матча против «Индианы» разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем навесил аллей-уп на центрового Джейлена Дюрена, который завершился данком через центрового «Пэйсерс» Джея Хаффа.

Источник: Спортс"

Хафф прочитал передачу, но не смог ее предотвратить, а Каннингем после попадания стал указывать пальцем на соперника.

Встреча закончилась разгромной победой «Пистонс» — 121:78.