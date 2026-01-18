Дрэймонд Грин о Чарльзе Ли: «Мне доводилось видеть, как тренеров увольняют за такую показушную защиту»

«Шарлотт» сделал акцент на опеке Стефена Карри, что вызвало негодование ветерана «Голден Стэйт».
"Они оставляли нас открытыми. Бросили всю пятерку, чтобы вывести Стефа из игры. Можно было делать скидку на дугу и спокойно бросать трехочковые. Мы заставили их заплатить за такую показушную защиту, за эти их хитрости.
Я уже говорил после предыдущего матча, что их тренер использует эти уловки в защите, так что просто обязан был заставить их заплатить за это. Мне доводилось видеть, как тренеров увольняют за такую защиту. Это не работает.
Так что ровно это я ему и устрою, если продолжит с нами эти ухищрения. Ну ладно, я просто шучу. Мне нравится тренер Ли. Просто я пытаюсь сказать, что должен находить способы и заставлять защиту действовать честно. Должен попадать и наказывать за то, что оставляют меня одного. Если я не буду этого делать, это позволит им еще больше сосредоточиться на Стефе. И это не позволит нашей атаке нормально функционировать, если я не буду держать их в тонусе", — заявил Грин.