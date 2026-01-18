Дрэймонд Грин о Чарльзе Ли: «Мне доводилось видеть, как тренеров увольняют за такую показушную защиту»

Так что ровно это я ему и устрою, если продолжит с нами эти ухищрения. Ну ладно, я просто шучу. Мне нравится тренер Ли. Просто я пытаюсь сказать, что должен находить способы и заставлять защиту действовать честно. Должен попадать и наказывать за то, что оставляют меня одного. Если я не буду этого делать, это позволит им еще больше сосредоточиться на Стефе. И это не позволит нашей атаке нормально функционировать, если я не буду держать их в тонусе", — заявил Грин.