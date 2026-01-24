Ричмонд
Девин Букер не смог доиграть матч против «Атланты» из-за травмы голеностопа

Лидер «Финикса» Девин Букер досрочно покинул площадку матча против «Атланты», получив травму.

Источник: Спортс"

29-летний защитник подвернул голеностоп, наступив на ногу форварда «Хоукс» Оньеки Оконгву за 5 секунд до конца третьей четверти. Букер несколько минут оставался на паркете, после чего самостоятельно, хоть и прихрамывая и явно испытывая сильную боль, ушел в подтрибунное помещение.

У «Санс» не было новых данных о травме игрока после матча, закончившегося поражением (103:110), но Букера видели покидающим раздевалку на костылях.

«Нам довольно сильно не повезло», — сказал главный тренер «Санс» Джордан Отт. — «Мы сможем оценить травму, когда вернемся в Финикс».

До травмы Букер успел набрать 31 очко за 28 минут игры. До этого матча он в среднем набирал лучшие в команде 25,3 очка и 6,3 передачи.