Девин Букер не смог доиграть матч против «Атланты» из-за травмы голеностопа

29-летний защитник подвернул голеностоп, наступив на ногу форварда «Хоукс» Оньеки Оконгву за 5 секунд до конца третьей четверти. Букер несколько минут оставался на паркете, после чего самостоятельно, хоть и прихрамывая и явно испытывая сильную боль, ушел в подтрибунное помещение.