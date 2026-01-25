Ричмонд
Остин Ривз может вернуться после травмы в среду в матче с «Кавальерс»

«Лейкерс» ожидают скорого возвращения в состав атакующего защитника Остина Ривза. Главный тренер команды Джей Джей Редик сообщил, что один из лидеров «озерников» может сыграть уже в среду против «Кавальерс».

27-летний баскетболист получил травму икроножной мышцы в матче с «Хьюстоном» 26 декабря и с тех пор не выходил на площадку.

В нынешнем сезоне Ривз набирает 26,6 очка, 6,3 передачи и 5,2 подбора в среднем за игру.