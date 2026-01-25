Джейсон Кидд об обмене Дончича: «Жизнь продолжается, мы и Лука идем дальше»

"Прошел один год, а в следующем году будет уже два. После этого будет три. И так далее. Лука идет дальше, мы идем дальше. Как-то так.
Дончич очень хорош, лидирует в лиге по результативности. Его команда претендует на высокие места, и мы желаем ему всего наилучшего. Но баскетбол живет по определенным правилам.
Мы все хотели бы играть за одну и ту же команду, и Дирк в этом смысле — образец для подражания. Но иногда срабатывает бизнес-составляющая баскетбола, все меняется, и приходится перестраиваться. Но это не значит, что карьера должна остановиться.
Нужно постоянно совершенствоваться, учиться, улучшать свою игру — думаю, именно так все происходит в случае с Лукой", — заявил Кидд.
В субботу «Лейкерс» обыграли «Мэверикс» в Далласе со счетом 116:110, словенец набрал 33 очка, 8 подборов и 11 передач.