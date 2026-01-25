Ричмонд
Энтони Дэвис в защитном бандаже поработал на площадке перед игрой «Далласа» с «Лейкерс»

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис, более двух недель назад повредивший руку в игре с «Ютой», поучаствовал в упражнениях на площадке перед матчем «Мэверикс» против «Лейкерс». Во время работы с тренером Филом Хэнди на его руке был защитный бандаж.

Ожидается, что звездный баскетболист пропустит еще месяц.

В текущем сезоне 32-летний Дэвис является лучшим бомбардиром «Далласа», набирая в среднем 20,4 очка, а также 11,1 подбора и 1,7 блок-шота.