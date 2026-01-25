Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матас Бузелис забил постер-данк через Деррика Уайта после перевода за спиной

Форвард «Чикаго» Матас Бузелис стал автором яркого момента в матче против «Бостона», пройдя под кольцо с помощью перевода за спиной и забив данк с сопротивлением защитника Деррика Уайта.

Источник: Спортс"

За 32 минуты на паркете на счету Бузелиса итоговые 14 очков (5 из 13 с игры), 8 подборов и 5 передач.

«Буллс» обыграли «Селтикс» благодаря победному трехочковому защитника Кевина Хертера на последней секунде — 114:111.