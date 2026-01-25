Матас Бузелис забил постер-данк через Деррика Уайта после перевода за спиной

За 32 минуты на паркете на счету Бузелиса итоговые 14 очков (5 из 13 с игры), 8 подборов и 5 передач.
«Буллс» обыграли «Селтикс» благодаря победному трехочковому защитника Кевина Хертера на последней секунде — 114:111.
Форвард «Чикаго» Матас Бузелис стал автором яркого момента в матче против «Бостона», пройдя под кольцо с помощью перевода за спиной и забив данк с сопротивлением защитника Деррика Уайта.
