Инсайдер Йен Бегли: «Ожидаю, что перед дедлайном Гершон Ябуселе сменит команду. Я бы следил за “Сперс”

Инсайдер из Нью-Йорка Йен Бегли заявил, что «Никс» с высокой долей вероятности обменяют французского «большого» Гершона Ябуселе.

Источник: Спортс"

«Ожидаю, что перед дедлайном Гершон Ябуселе сменит команду. Насколько могу судить, “Никс” решат этот вопрос.

И в этом смысле я бы следил за «Сперс» с Виктором Вембаньямой. Они вместе играли за национальную команду", — поделился журналист.

После яркого возвращения в НБА в прошлом сезоне в составе «Филадельфии» Ябуселе в июле прошлого года перешел в «Нью-Йорк» на 2-летний контракт на 11,3 миллиона долларов. Однако 30-летний француз не оправдал ожиданий и выпал из ротации Майка Брауна.

В этом сезоне он набирает в среднем по 2,8 очка и 2,1 подбора за 9,2 минуты в 38 матчах.