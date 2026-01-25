Инсайдер Йен Бегли: «Ожидаю, что перед дедлайном Гершон Ябуселе сменит команду. Я бы следил за “Сперс”

«Ожидаю, что перед дедлайном Гершон Ябуселе сменит команду. Насколько могу судить, “Никс” решат этот вопрос.
И в этом смысле я бы следил за «Сперс» с Виктором Вембаньямой. Они вместе играли за национальную команду", — поделился журналист.
После яркого возвращения в НБА в прошлом сезоне в составе «Филадельфии» Ябуселе в июле прошлого года перешел в «Нью-Йорк» на 2-летний контракт на 11,3 миллиона долларов. Однако 30-летний француз не оправдал ожиданий и выпал из ротации Майка Брауна.
В этом сезоне он набирает в среднем по 2,8 очка и 2,1 подбора за 9,2 минуты в 38 матчах.