Инсайдер Йен Бегли: «Ожидаю, что перед дедлайном Гершон Ябуселе сменит команду. Я бы следил за “Сперс”

После яркого возвращения в НБА в прошлом сезоне в составе «Филадельфии» Ябуселе в июле прошлого года перешел в «Нью-Йорк» на 2-летний контракт на 11,3 миллиона долларов. Однако 30-летний француз не оправдал ожиданий и выпал из ротации Майка Брауна.