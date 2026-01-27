«Кавальерс» верят в текущий состав и рассчитывают обойтись без серьезных обменов перед дедлайном

Как сообщает клубный инсайдер Крис Федор, менеджеры «Кавальерс» считают, что в полном составе команда способна бороться за высокие места и при нынешнем подборе игроков.
Клуб из Огайо идет 5-м на Востоке с результатом 28−20.
Руководство «Кливленда» верит в текущий ростер и рассчитывает обойтись без серьезных обменов перед дедлайном.
