Джей Джей Редик о величайшем игроке: «Джордан и Леброн»

"Я всегда говорил, что величайшие игроки любой эпохи были бы великими в любую другую эпоху. При этом трудно сравнивать эпохи и стили игры.
Для меня даже статистическая история кажется сложной. Джордан, Леброн. Как ни крути, для меня они — два величайших игрока всех времен.
В случае с Леброном хочется сказать о подготовке. Я никогда не был его товарищем по команде, поэтому не смог увидеть это собственными глазами. Но сейчас, проведя с ним последние полтора года, я вижу, что он — маньяк. Он маньяк в вопросе подхода и подготовки. Каждый день посвящен тому, как подготовить свое тело и разум к следующей игре.
Я говорил на днях, что это идеальный пример для любого баскетболиста НБА, показывающий, как нужно подходить к своей карьере и своему таланту. Именно поэтому он смог так долго и на таком высоком уровне добиваться успеха", — поделился Редик.