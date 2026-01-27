Джей Джей Редик о величайшем игроке: «Джордан и Леброн»

В случае с Леброном хочется сказать о подготовке. Я никогда не был его товарищем по команде, поэтому не смог увидеть это собственными глазами. Но сейчас, проведя с ним последние полтора года, я вижу, что он — маньяк. Он маньяк в вопросе подхода и подготовки. Каждый день посвящен тому, как подготовить свое тело и разум к следующей игре.