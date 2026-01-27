«Никс» изучают возможность обмена на Дрю Холидэя

«Есть как минимум две очевидные причины, по которым “Нью‑Йорк” мог бы быть заинтересован в игроке, который помог и “Милуоки”, и “Бостону” выиграть чемпионаты в этом десятилетии. Во-первых, предполагается, что приобретение Холидэя сделает “Никс” еще более привлекательным вариантом для его бывшего партнера по “Бакс” Янниса Адетокумбо.
Во-вторых, руководство «Никс» высоко ценит Холидея как идеального партнера в задней линии для своей звезды Джейлена Брансона", — отмечает Стейн.
В текущем сезоне 35-летний Дрю Холидэй сыграл 19 матчей, набирая в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 6,8 передачи за 29 минут на площадке.