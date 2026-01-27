«Никс» изучают возможность обмена на Дрю Холидэя

«Есть как минимум две очевидные причины, по которым “Нью‑Йорк” мог бы быть заинтересован в игроке, который помог и “Милуоки”, и “Бостону” выиграть чемпионаты в этом десятилетии. Во-первых, предполагается, что приобретение Холидэя сделает “Никс” еще более привлекательным вариантом для его бывшего партнера по “Бакс” Янниса Адетокумбо.