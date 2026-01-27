Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келли Айко: «Хит» прорабатывают небольшие обмены, чтобы усилить пакет активов для борьбы за Янниса и других звезд"

«Майами» готовится к активным действиям на рынке перед дедлайном, стремясь усилить пакет активов для будущей борьбы за суперзвезд. Как сообщает Келли Айко из Yahoo! Sports, клуб рассматривает прорабатывают небольшие обмены, которые помогут накопить ресурсы для потенциальной погони за такими игроками, как Яннис Адетокумбо, если они станут доступны.

Источник: Спортс"

На данный момент ключевыми активами «Хит» для таких маневров являются истекающий контракт Терри Розира на 26 миллионов долларов и внушительный пул драфт-пиков: семь выборов в первом раунде и два — во втором.