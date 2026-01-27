Марк Стейн: «В лиге сохраняется убеждение, что Таунс в той или иной степени доступен для обмена»

В этом сезоне игра центрового вызывает много вопросов из-за спада результативности: в среднем он набирает 20,5 очка при 46,9% попаданий с игры. Эксперты связывают это с двумя факторами: сложностями в адаптации к системе нового тренера Майка Брауна и хроническими проблемами с фолами и потерей мяча.