Марк Стейн: «В лиге сохраняется убеждение, что Таунс в той или иной степени доступен для обмена»

Вокруг Карла-Энтони Таунса по-прежнему циркулируют слухи об обмене. Несмотря на то что часть этой информации уже опровергнута, инсайдер Марк Стейн сообщает, что в лиге широко распространено мнение о возможном будущем обмене звездного центрового «Нью-Йорка».

Источник: Спортс"

«Среди ряда команд‑соперников сохраняется убеждение, что Таунс в той или иной степени доступен для обмена. Или, как минимум, “Никсм пытались выяснить, какова рыночная стоимость игрока”, — написал инсайдер в своем последнем отчете.

В этом сезоне игра центрового вызывает много вопросов из-за спада результативности: в среднем он набирает 20,5 очка при 46,9% попаданий с игры. Эксперты связывают это с двумя факторами: сложностями в адаптации к системе нового тренера Майка Брауна и хроническими проблемами с фолами и потерей мяча.