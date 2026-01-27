Владелец «Мемфиса» Роберт Пера пытался организовать публичную игру один на один на 100 тысяч долларов против Тони Аллена

Роберт Пера стал владельцем «Гриззлис» в сезоне-2012/13. Перед началом следующего чемпионата бизнесмен в соцсетях предложил Тони Аллену сыграть один на один со ставкой в 100 тысяч долларов. Клубу было получено организовать публичное событие со зрителями в тренировочном комплексе команды.