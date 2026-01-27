Владелец «Мемфиса» Роберт Пера пытался организовать публичную игру один на один на 100 тысяч долларов против Тони Аллена

«Легкие деньги, босс», — ответил Аллен на вызов.
Пера консультировался с тренером Дэвидом Торпом по поводу подготовки и стратегии на игру.
Мероприятие было отменено в последний момент. Владелец винил главного тренера команды Дэйва Йергера и был близок к его увольнению, предложив Торпу место во главе «Гриззлис». Торп отказался, а фронт-офису удалось уговорить бизнесмена оставить Йергера на его должности.
4 источника из клуба рассказывали журналисту Пабло Торре, что Пера активно пытался выкупить доли миноритариев после разговора с женщиной, считавшей Джастина Тимберлейка (доля в 3%) настоящим владельцем «Мемфиса».