Владелец «Мемфиса» Роберт Пера пытался организовать публичную игру один на один на 100 тысяч долларов против Тони Аллена

Роберт Пера стал владельцем «Гриззлис» в сезоне-2012/13. Перед началом следующего чемпионата бизнесмен в соцсетях предложил Тони Аллену сыграть один на один со ставкой в 100 тысяч долларов. Клубу было получено организовать публичное событие со зрителями в тренировочном комплексе команды.

«Легкие деньги, босс», — ответил Аллен на вызов.

Пера консультировался с тренером Дэвидом Торпом по поводу подготовки и стратегии на игру.

Мероприятие было отменено в последний момент. Владелец винил главного тренера команды Дэйва Йергера и был близок к его увольнению, предложив Торпу место во главе «Гриззлис». Торп отказался, а фронт-офису удалось уговорить бизнесмена оставить Йергера на его должности.

4 источника из клуба рассказывали журналисту Пабло Торре, что Пера активно пытался выкупить доли миноритариев после разговора с женщиной, считавшей Джастина Тимберлейка (доля в 3%) настоящим владельцем «Мемфиса».