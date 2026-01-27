Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они говорят про меня». Тайриз Халибертон рассказал, как понял, что не получит игрового времени на Олимпиаде

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон принял участие в Олимпиаде-2024 в Париже, завоевав золото со сборной США, однако редко появлялся на площадке, отыграв в среднем по 8,8 минуты в трех матчах.

Источник: Спортс"

"Просмотр видео перед турниром. И открывают все это собранием, на котором дают понять, что все 12 человек не смогут играть. Стив Керр говорит об этом. Леброн говорит, что в 2004 году выходил не так много. Что нужно отбросить гордость. Общее дело важнее. Кей Ди заявляет, что все 12 человек — звезды. Все хороши, но надо играть на победу.

Сижу, киваю, ну да. Но потом начинается видео, и я задумываюсь, о ком они говорят? Смотрю на одного. Нет, не о нем. И не о нем. И понимаю, что говорят-то именно обо мне. После этого не мог даже следить за записями. Понимал, что все кончено", — посмеялся Халибертон.