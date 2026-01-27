«Они говорят про меня». Тайриз Халибертон рассказал, как понял, что не получит игрового времени на Олимпиаде

"Просмотр видео перед турниром. И открывают все это собранием, на котором дают понять, что все 12 человек не смогут играть. Стив Керр говорит об этом. Леброн говорит, что в 2004 году выходил не так много. Что нужно отбросить гордость. Общее дело важнее. Кей Ди заявляет, что все 12 человек — звезды. Все хороши, но надо играть на победу.
Сижу, киваю, ну да. Но потом начинается видео, и я задумываюсь, о ком они говорят? Смотрю на одного. Нет, не о нем. И не о нем. И понимаю, что говорят-то именно обо мне. После этого не мог даже следить за записями. Понимал, что все кончено", — посмеялся Халибертон.