«Они говорят про меня». Тайриз Халибертон рассказал, как понял, что не получит игрового времени на Олимпиаде

Сижу, киваю, ну да. Но потом начинается видео, и я задумываюсь, о ком они говорят? Смотрю на одного. Нет, не о нем. И не о нем. И понимаю, что говорят-то именно обо мне. После этого не мог даже следить за записями. Понимал, что все кончено", — посмеялся Халибертон.