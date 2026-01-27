Ричмонд
Ростислав Вергун: «25 голевых передач. Все получали удовольствие от того, что делают, и дарили радость другим»

«Зенит» уверенно справился с «Автодором» у себя дома (105:79).

Источник: Спортс"

"Наверное, самая важная статистика — это 25 голевых передач. Было видно, что практически все, кто находился на паркете, получали удовольствие от того, что они делают, и дарили радость другим. Мне кажется, что это, наверное, самый большой плюс.

Мы уже не раз поднимали этот разговор в раздевалке: если команда ставит перед собой задачи бороться за какие-то серьезные места, не может быть так, что один человек за половину забивает в нашем зале 23 очка. Наверное, это самый такой большой вопрос, который сегодня перед нами появился.

Повторюсь, если мы думаем про май и июнь, мы должны очень сильно добавлять в защите как команда", — поделился исполняющий обязанности главного тренера Ростислав Вергун.