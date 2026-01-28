Джейсон Тейтум об ограниченном игровом времени на Олимпиаде-2024: «Никак не мог это переварить»

«Это была вторая моя Олимпиада. В 2021 году в Токио у меня был совсем другой опыт. Я был вторым “скорером” после Дюрэнта, мы взяли золото.
В 2024 я попал в первую сборную НБА, только что завоевал титул. Был на обложке NBA 2K. Казалось, что я на вершине мира. Только что подписал самый крупный контракт в истории лиги.
Но на Олимпиаде все пошло не так, как я хотел. Мы все равно выиграли. Я укрепил связи, хорошие воспоминания.
Самым трудным было то, что все говорили, что ждут моей встречи с «Голден Стэйт», думают, что я убью его. Но как насчет того, что я чувствовал тогда? Никак не мог это переварить. Черт с ним с будущим. Это должно было всех беспокоить", — поделился Тейтум.