Леброн Джеймс левой рукой эффектно завершил аллей-уп

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал зрителей матча против «Вашингтона», исполнив эффектный данк левой рукой.

Источник: Спортс"

Матч закончился разгромной победой «Лос-Анджелеса» — 142:111. На счету 41-летнего Джеймса 20 очков (8 из 16 с игры), 3 подбора и 6 передач.

