Леброн Джеймс левой рукой эффектно завершил аллей-уп

Матч закончился разгромной победой «Лос-Анджелеса» — 142:111. На счету 41-летнего Джеймса 20 очков (8 из 16 с игры), 3 подбора и 6 передач.
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.