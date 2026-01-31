Егор Дёмин установил рекорд новичков НБА по серии матчей с хотя бы одним трехочковым

Своим трехочковым Дёмин открыл счет в матче. В первой четверти он реализовал 3 дальних броска из 5 попыток и набрал 11 очков.
Перед этой игрой Дёмин делил рекордную серию в 33 игры с Руди Фернандесом («Портленд», 2008/09) и Лэндри Шэметом из («Филадельфия», 2018/19).
Перед сегодняшним матчем россиянин имел в активе 98 точных трехочковых за текущий сезон, занимая второе место среди новичков лиги после Кона Книппела из «Шарлотт». Защитник «Нетс» также занимает второе место в истории НБА по количеству трехочковых, реализованных в первых 40 играх карьеры, уступая только Книппелу.
В текущем сезоне Дёмин уже установил рекорды «Бруклина» для новичков по количеству трехочковых за игру (семь) и по количеству матчей с пятью и более трехочковыми (шесть).