Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Дёмин установил рекорд новичков НБА по серии матчей с хотя бы одним трехочковым

Защитник «Бруклина» Егор Демин в субботнем матче против «Юты» реализовал трехочковый бросок в 34-й игре подряд, установив тем самым рекорд НБА для новичков.

Источник: Спортс"

Своим трехочковым Дёмин открыл счет в матче. В первой четверти он реализовал 3 дальних броска из 5 попыток и набрал 11 очков.

Перед этой игрой Дёмин делил рекордную серию в 33 игры с Руди Фернандесом («Портленд», 2008/09) и Лэндри Шэметом из («Филадельфия», 2018/19).

Перед сегодняшним матчем россиянин имел в активе 98 точных трехочковых за текущий сезон, занимая второе место среди новичков лиги после Кона Книппела из «Шарлотт». Защитник «Нетс» также занимает второе место в истории НБА по количеству трехочковых, реализованных в первых 40 играх карьеры, уступая только Книппелу.

В текущем сезоне Дёмин уже установил рекорды «Бруклина» для новичков по количеству трехочковых за игру (семь) и по количеству матчей с пятью и более трехочковыми (шесть).

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше