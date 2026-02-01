Кенни Эткинсон оштрафован на 50 тысяч долларов за агрессивное поведение в адрес судьи

Инцидент произошел после того, как Эткинсону был назначен повлекший удаление второй технический фол в начале четвертой четверти. Специалист был недоволен одним из судейских решений.
Поражение прервало пятиматчевую победную серию «Кливленда».
Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон оштрафован НБА на 50 000 долларов за «агрессивное преследование, оскорбления и непреднамеренный контакт с судьей» во время матча с «Финиксом» (113:126) в пятницу.
Инцидент произошел после того, как Эткинсону был назначен повлекший удаление второй технический фол в начале четвертой четверти. Специалист был недоволен одним из судейских решений.
Поражение прервало пятиматчевую победную серию «Кливленда».