Кенни Эткинсон оштрафован на 50 тысяч долларов за агрессивное поведение в адрес судьи

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон оштрафован НБА на 50 000 долларов за «агрессивное преследование, оскорбления и непреднамеренный контакт с судьей» во время матча с «Финиксом» (113:126) в пятницу.

Источник: Sports

Инцидент произошел после того, как Эткинсону был назначен повлекший удаление второй технический фол в начале четвертой четверти. Специалист был недоволен одним из судейских решений.

Поражение прервало пятиматчевую победную серию «Кливленда».