«Кливленд» обменял Де’Андре Хантера в «Сакраменто» на Денниса Шредера и Кеона Эллиса в рамках трехсторонней сделки с участием «Чикаго»

Контракт Эллиса на 2,3 миллиона долларов истекает, но, начиная с 9 февраля, он сможет подписать продление на 3 года и 52 миллиона долларов. Эллис, набирающий в среднем 5,6 очка, является одним из двух игроков в НБА (наряду с Осаром Томпсоном из «Детройта»), кто в среднем за 36 минут делает 2 перехвата и 1 блок-шот.