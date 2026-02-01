«Кливленд» обменял Де’Андре Хантера в «Сакраменто» на Денниса Шредера и Кеона Эллиса в рамках трехсторонней сделки с участием «Чикаго»

В трехсторонней сделке также участвует «Чикаго», который получат центрового «Кингс» Дарио Шарича (31 год, 208 см) и два пика второго раунда.
Благодаря этой сделке «Кливленд» сэкономит около 50 миллионов долларов на зарплатах и налоге на роскошь в текущем сезоне, а их налоговый счет сократится с 164 до 120 миллионов долларов, согласно данным Бобби Маркса.
В текущем сезоне Хантер набирает в среднем 14 очков и 4,2 подбора, а его контракт с зарплатой 23,3 млн долларов действует до конца следующего сезона. Сделка также дает «Сакраменто» гибкость состава, включая возможность перевести центрового с двусторонним контрактом Дилана Кардуэлла на стандартное соглашение.
Контракт Эллиса на 2,3 миллиона долларов истекает, но, начиная с 9 февраля, он сможет подписать продление на 3 года и 52 миллиона долларов. Эллис, набирающий в среднем 5,6 очка, является одним из двух игроков в НБА (наряду с Осаром Томпсоном из «Детройта»), кто в среднем за 36 минут делает 2 перехвата и 1 блок-шот.
Шредер в этом сезоне (первом после подписания трехлетнего контракта с «королями» прошлым летом) в среднем набирает 12,8 очка и 5,3 передачи. По последним трем годам его контракта ему должны выплатить 14,1, 14,8 и 15,5 миллионов долларов соответственно, причем последний год частично гарантирован.
Контракт Шарича на 5,4 миллиона долларов является истекающим. «Буллс» примут его на себя, получив также драфт-активы для завершения обмена.