Фридзон о встрече Овечкина с Леброном после матча НБА: «Саша взял майку себе в музей. Они знают друг друга, обычная встреча лидеров в своих видах спорта»

— Недавно вы побывали в гостях у Овечкина в США. Какие впечатления остались от поездки? Что говорит Александр по поводу своей недавней встречи с Леброном Джеймсом?
— Я уже уехал, когда он с Леброном виделся. От поездки в гости к Саше самые лучшие впечатления — все хорошо, все просто супер! Был рад побывать у него в гостях. Что касается атмосферы на хоккее, то это что‑то новое, увидеть все это было здорово.
— Встреча на матче НБА двух легенд — Овечкина и Джеймса — большое событие?
— Саша просто пришел посмотреть матч, взял майку себе в музей. Овечкин и Леброн знают друг друга. Обычная встреча. Просто увиделись два человека, которые являются лидерами по набранным очкам (Овечкин — рекордсмен по голам в регулярках НХЛ, по очкам рекорд у Уэйна Гретцки — Спортс«“) в своих видах спорта, — сказал Фридзон.
Фото дня: Овечкин встретился с Леброном. А еще подстраховал Дончича прямо в игре.