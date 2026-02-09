Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич пропустит матч с «Оклахомой»

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич не сможет выйти на площадку в матче с «Оклахомой» в понедельник.

Словенец пропустит вторую игру подряд из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра. Он получил повреждение в четверг.

Дончич отыграл 42 матча в нынешнем сезоне. Ожидается, что восстановление не растянется на длительный срок.