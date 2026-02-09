Лука Дончич пропустит матч с «Оклахомой»

Словенец пропустит вторую игру подряд из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра. Он получил повреждение в четверг.
Дончич отыграл 42 матча в нынешнем сезоне. Ожидается, что восстановление не растянется на длительный срок.
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич не сможет выйти на площадку в матче с «Оклахомой» в понедельник.
Словенец пропустит вторую игру подряд из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра. Он получил повреждение в четверг.
Дончич отыграл 42 матча в нынешнем сезоне. Ожидается, что восстановление не растянется на длительный срок.