«Детройт» перевел Дэнисса Дженкинса на стандартный контракт

Дженкинс стал важным элементом для «Пистонс», лучшей команды Восточной конференции, играя в среднем почти 17 минут за матч и выйдя в стартовом составе в семи играх, после того как в прошлом сезоне редко появлялся на площадке. Будучи сильным защитником на периметре, в этом сезоне Дженкинс реализует 39% бросков с дальней дистанции, в среднем набирая 8,2 очка и отдавая 3,3 передачи за игру.