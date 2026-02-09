Ричмонд
«Детройт» перевел Дэнисса Дженкинса на стандартный контракт

Как сообщает Шэмс Чарания, «Детройт» подписал с защитником Дэниссом Дженкинсом (24 года, 193 см), выступавшем на двустороннем контракте, соглашение на два года с опцией клуба на сезон-2026/27.

«Пистонс» и агент Дженкинса, Дерек Джексон, договорились о новой сделке, использовав часть исключения «би-аннуал».

Дженкинс стал важным элементом для «Пистонс», лучшей команды Восточной конференции, играя в среднем почти 17 минут за матч и выйдя в стартовом составе в семи играх, после того как в прошлом сезоне редко появлялся на площадке. Будучи сильным защитником на периметре, в этом сезоне Дженкинс реализует 39% бросков с дальней дистанции, в среднем набирая 8,2 очка и отдавая 3,3 передачи за игру.