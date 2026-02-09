Хосе Альварадо дебютировал за «Никс» — 12 очков, 2 подбора и 2 передачи

В игре против «Бостона» Альварадо провел на паркете 25 минут и набрал 12 очков при 5 из 12 с игры и 2 из 6 из-за дуги. В активе 27-летнего баскетболиста также 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.