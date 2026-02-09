«Клипперс» не будут торопиться с возвращением Дариуса Гарлэнда

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что клуб не будет торопить процесс восстановления Гарлэнда и подойдет к этому вопросу максимально взвешенно. Фрэнк отметил, что палец правой ноги игрока постепенно заживает, однако баскетболист все еще восстанавливается после ранее перенесенной операции на пальце левой ноги.