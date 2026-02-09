Ричмонд
«Клипперс» не будут торопиться с возвращением Дариуса Гарлэнда

Новичок «Клипперс» Дариус Гарлэнд продолжает восстанавливаться после травм больших пальцев ноги, и его возвращение на площадку в ближайшее время маловероятно.

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что клуб не будет торопить процесс восстановления Гарлэнда и подойдет к этому вопросу максимально взвешенно. Фрэнк отметил, что палец правой ноги игрока постепенно заживает, однако баскетболист все еще восстанавливается после ранее перенесенной операции на пальце левой ноги.

26-летний разыгрывающий не выходил на паркет с 16 января. В текущем сезоне Гарлэнд сыграл 26 матчей, набирая в среднем 18 очков, 2,5 подбора и 6,9 передачи за 30,5 минуты игрового времени.