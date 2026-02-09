Стефон Касл и Джейлен Джонсон стали лучшими игроками недели в НБА

На прошедшей неделе Касл набирал в среднем 24 очка, 7,3 подбора и 7,3 передачи за игру. «Сперс» выиграли все три матча.
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Стефон Касл и форвард «Атланты» Джейлен Джонсон стали лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.
На прошедшей неделе Касл набирал в среднем 24 очка, 7,3 подбора и 7,3 передачи за игру. «Сперс» выиграли все три матча.
Джонсон, при показателях 27,3 очка, 12 подборов и 11,3 передачи, помог «Хокс» завершить неделю с результатом 2−1.