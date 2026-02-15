Хэйвуд Хайсмит согласовал многолетний контракт с «Финиксом»

По информации источников ESPN, Хайсмит рассматривал варианты с несколькими командами, претендующими на плей-офф, прежде чем достичь соглашения с «Санс».
Перед дедлайном на обмены форвард был отчислен из «Бруклина» и стал свободным агентом.
Хайсмит еще не провел ни одного матча в текущем сезоне, так как восстанавливается после операции на колене, перенесенной летом.
Известный как жесткий, двусторонний игрок, он присоединяется к «Санс», идущим на 7-м месте в Западной конференции с результатом 32−23.