Хэйвуд Хайсмит согласовал многолетний контракт с «Финиксом»

Форвард Хэйвуд Хайсмит (29 лет, 196 см) достиг договоренности о многолетнем соглашении с «Финиксом».

Источник: Спортс"

По информации источников ESPN, Хайсмит рассматривал варианты с несколькими командами, претендующими на плей-офф, прежде чем достичь соглашения с «Санс».

Перед дедлайном на обмены форвард был отчислен из «Бруклина» и стал свободным агентом.

Хайсмит еще не провел ни одного матча в текущем сезоне, так как восстанавливается после операции на колене, перенесенной летом.

Известный как жесткий, двусторонний игрок, он присоединяется к «Санс», идущим на 7-м месте в Западной конференции с результатом 32−23.