Адам Сильвер рассматривает все возможные меры для борьбы с «танкингом»: «В этом году мы видим поведение, которое хуже того, что мы наблюдали в новейшей истории»

На пресс-конференции звездного уикэнда комиссионеру НБА Адаму Сильверу в первую очередь задали вопрос о «танкинге» (стратегия, при которой команда намеренно проигрывает матчи или не выкладывается на полную силу ради повышения позиции на драфте).

В рамках своего развернутого ответа Сильвер сказал: «Видим ли мы в этом году поведение, которое хуже того, что мы наблюдали в новейшей истории? Да, таково мое мнение, что и привело к тем штрафам (для “Индианы” и “Юты”)».

Далее комиссионер заявил, что лига открыта к любым предложениям, так как «пересматривает весь подход к работе драфт-лотереи».

Отвечая на вопрос том, могут ли наказания когда-нибудь включать лишение драфт-пиков, Сильвер отметил: «Сейчас обсуждаются любые возможные меры, чтобы остановить такое поведение».