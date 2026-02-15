Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рон Харпер о сыновьях в НБА: «Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать»

Пятикратный чемпион НБА Рон Харпер отпустил колкость в адрес Леброна Джеймса, отвечая на вопрос, мечтал ли он когда-нибудь увидеть своих сыновей, Рона-младшего и Дилана, в НБА.

«Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать. Играйте и получайте удовольствие от игры, и все» — заявил Харпер-старший.

Это вызвало неловкий смех у представителей СМИ. Дилан же, сидевший в этот момент перед отцом, произнес «Йооооооу», после чего закрыл лицо руками.

«Когда-то я сказал им: какая бы возможность у вас ни появилась, вы должны иметь шанс сыграть в НБА», — добавил Рон-старший.

Дилан Харпер успешно выступает за набирающий обороты «Сан-Антонио», в то время как Рон-младший завоевывает свою роль в «Бостоне».

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше