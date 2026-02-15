Рон Харпер о сыновьях в НБА: «Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать»

«Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать. Играйте и получайте удовольствие от игры, и все» — заявил Харпер-старший.
Это вызвало неловкий смех у представителей СМИ. Дилан же, сидевший в этот момент перед отцом, произнес «Йооооооу», после чего закрыл лицо руками.
«Когда-то я сказал им: какая бы возможность у вас ни появилась, вы должны иметь шанс сыграть в НБА», — добавил Рон-старший.
Дилан Харпер успешно выступает за набирающий обороты «Сан-Антонио», в то время как Рон-младший завоевывает свою роль в «Бостоне».
