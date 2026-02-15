Челси Грэй победила в турнире один на один, выиграв 200000 долларов

В финале 33-летняя баскетболистка оказалась сильнее защитницы Алишы Грэй, представляющей в женской НБА «Атланту».
За победу Челси Грэй получила 200000 долларов, Алише Грэй достались 50000.
Полуфиналистки Келси Плам и Алия Бостон получили по 25000.
Разыгрывающая Челси Грэй, выступающая в женской НБА за «Лас-Вегас», стала победительницей турнира по игре один на один, проводящегося лигой Unrivaled.
В финале 33-летняя баскетболистка оказалась сильнее защитницы Алишы Грэй, представляющей в женской НБА «Атланту».
За победу Челси Грэй получила 200000 долларов, Алише Грэй достались 50000.
Полуфиналистки Келси Плам и Алия Бостон получили по 25000.