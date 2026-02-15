Кевин Дюрэнт: «Матч всех звезд уже не вызывает у людей тех эмоций, что в детстве, поэтому они и жалуются»

"Мне кажется, болельщикам и СМИ просто нужно на что-то жаловаться, а Матч всех звезд уже не вызывает у них тех эмоций, которые были в детстве, поэтому они ищут повод для недовольства.
Если честно, я не думаю, что это настолько серьезная проблема. Матч всех звезд и весь уикенд — это прежде всего праздник баскетбола.
Люди дома будут жаловаться на игру и ее интенсивность — думаю, мы никогда от этого не уйдем. Но этот уикенд гораздо больше, чем просто разговоры о том, кто играет жестче — команда США или команда мира. Для меня это отличный праздник, который объединяет людей и помогает развитию баскетбола«, — подчеркнул форвард “Хьюстона”.