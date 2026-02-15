Кевин Дюрэнт: «Матч всех звезд уже не вызывает у людей тех эмоций, что в детстве, поэтому они и жалуются»

Люди дома будут жаловаться на игру и ее интенсивность — думаю, мы никогда от этого не уйдем. Но этот уикенд гораздо больше, чем просто разговоры о том, кто играет жестче — команда США или команда мира. Для меня это отличный праздник, который объединяет людей и помогает развитию баскетбола«, — подчеркнул форвард “Хьюстона”.