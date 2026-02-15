Ричмонд
Павел Савков: «Единая лига ВТБ уступает чемпионату Испании, но ненамного. Здесь и там есть топовые команды, которые на уровне Евролиги»

Форвард МБА-МАИ Павел Савков, ставший победителем конкурса трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ, поделился эмоциями от своего выступления и рассказал о подготовке.

Источник: Спортс"

— Очень позитивные эмоции, очень рад. На матче собралось много народу — чуть нервничал. Но в итоге все хорошо прошло.

— Много тренировались перед конкурсом?

— Нет, не готовился, не тренировался. Просто выполнял задачу.

— Как распорядитель денежным призом за победу в конкурсе?

— Пока еще не думал. Поговорю с семьей и решу.

— Вы проводите первый сезон в Единой лиге ВТБ, а раньше выступали в чемпионате Испании. Можете сравнить две лиги?

— Здесь и там есть топовые команды, которые на уровне Евролиги, и есть те, что ниже уровнем. В Единой лиге команды из топ‑4 выступают на уровне Евролиги.

— Какой чемпионат сильнее?

— На данный момент — испанский, но ненамного, — сказал Савков в интервью «Матч ТВ».