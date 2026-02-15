Павел Савков: «Единая лига ВТБ уступает чемпионату Испании, но ненамного. Здесь и там есть топовые команды, которые на уровне Евролиги»

— Очень позитивные эмоции, очень рад. На матче собралось много народу — чуть нервничал. Но в итоге все хорошо прошло.
— Много тренировались перед конкурсом?
— Нет, не готовился, не тренировался. Просто выполнял задачу.
— Как распорядитель денежным призом за победу в конкурсе?
— Пока еще не думал. Поговорю с семьей и решу.
— Вы проводите первый сезон в Единой лиге ВТБ, а раньше выступали в чемпионате Испании. Можете сравнить две лиги?
— Здесь и там есть топовые команды, которые на уровне Евролиги, и есть те, что ниже уровнем. В Единой лиге команды из топ‑4 выступают на уровне Евролиги.
— Какой чемпионат сильнее?
— На данный момент — испанский, но ненамного, — сказал Савков в интервью «Матч ТВ».