В НБА могут всерьез рассмотреть отказ от драфта, если «танкинг» не удастся побороть другими способами

Как сообщает инсайдер The Athletic Джо Вардон, на этой неделе прошло несколько совещаний официальных лиц лиги, посвященных этой проблеме. Среди примерно десяти рассмотренных вариантов прямой отмены драфта не было — об этом рассказал один из участников обсуждений. Тем не менее идея не снята с повестки: если ситуация будет развиваться в том же ключе, ее могут вновь рассмотреть.