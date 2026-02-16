Ричмонд
В НБА могут всерьез рассмотреть отказ от драфта, если «танкинг» не удастся побороть другими способами

В НБА продолжаются дискуссии о возможных мерах против «танкинга», и одним из обсуждаемых вариантов стала полная отмена драфта новичков.

Источник: Спортс"

Как сообщает инсайдер The Athletic Джо Вардон, на этой неделе прошло несколько совещаний официальных лиц лиги, посвященных этой проблеме. Среди примерно десяти рассмотренных вариантов прямой отмены драфта не было — об этом рассказал один из участников обсуждений. Тем не менее идея не снята с повестки: если ситуация будет развиваться в том же ключе, ее могут вновь рассмотреть.

По словам источника, если комиссионер НБА Адам Сильвер и его советники придут к выводу, что единственный способ остановить «танкинг» — полностью отказаться от драфта и сделать новичков свободными агентами, эту меру будут серьезно обсуждать.