«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом

«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с атакующим защитником Нэйтом Уильямсом. Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Источник: Спортс"

В этом сезоне 27-летний баскетболист выступал за «Лонг‑Айленд Нетс» в G-лиге. Уильямс сыграл 13 матчей, набирая в среднем 19,5 очка, 5,6 подбора и 2,3 передачи за 32 минуты на площадке.

Ранее защитник уже играл в НБА за «Хьюстон» и «Портленд».