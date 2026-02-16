Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: “Не приходи вписываться — приходи быть собой”. Это воодушевляет»

«Я обсудил это с семьей, друзьями, своим агентом и сам с собой. Все знают, что “Фенербахче” оставался вариантом, и я отдал этому клубу все, особенно в свете того, чего мы как команда добились в прошлом году. Просто показалось, что эта глава закрыта, я выложился полностью. Думаю, я сделал все, что мог. Надеюсь, там это ценят и остались довольны, а теперь начинается следующая глава в жизни и в баскетболе.