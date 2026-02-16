Ричмонд
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: “Не приходи вписываться — приходи быть собой”. Это воодушевляет»

Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему после полугода в НБА решил вернуться в Европу и подписать контракт с «Панатинаикосом».

«Я обсудил это с семьей, друзьями, своим агентом и сам с собой. Все знают, что “Фенербахче” оставался вариантом, и я отдал этому клубу все, особенно в свете того, чего мы как команда добились в прошлом году. Просто показалось, что эта глава закрыта, я выложился полностью. Думаю, я сделал все, что мог. Надеюсь, там это ценят и остались довольны, а теперь начинается следующая глава в жизни и в баскетболе.

Как я всегда говорю, я буду усердно работать и постараюсь максимально помочь команде — и в обороне, и в атаке. Перед выходом на площадку я поговорил с тренером [Эргином Атаманом] мы разобрали комбинации, и он напомнил мне: «Не приходи сюда, чтобы вписаться, приходи быть Найджелом — а мы подстроимся под тебя». Это очень воодушевляет", — признался Хэйс‑Дэвис.

Напомним, в сезоне Евролиги‑2024/25 форвард в среднем набирал 16,7 очка, делал 5,3 подбора и 1,7 передачи за 31 минуту на площадке, сыграв ключевую роль в чемпионском походе «Фенербахче».