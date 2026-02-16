Леброн Джеймс: «Самое главное для “Лейкерс” прямо сейчас — это здоровье»

"Самое главное для нашей команды прямо сейчас — это здоровье. Я не могу сказать это яснее. Не уверен, сколько матчей мы провели в полном составе, но сезон уже перевалил за экватор, и таких игр было немного.
Наш успех будет зависеть от того, насколько мы будем здоровы, и от того, насколько тренерский штаб сможет ставить нас в правильные условия. Они дают нам план на игру каждый вечер, но нам нужно выходить на площадку и реализовывать его тем составом, который есть", — отметил 41-летний форвард.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше