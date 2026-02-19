Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»

«У МБА-МАИ должно, наверное, уже получиться выиграть Кубок России. Время подошло уже по теории вероятности, но с другой стороны — “Динамо” играет у себя дома во Владивостоке. Есть не менее амбициозные соперники по финалу четырех, которым тоже важен этот титул.
И сейчас МБА-МАИ вроде как должна сконцентрироваться на Кубке России, потому что это трофей. А в Единой лиге ВТБ команда держится в зоне плей-офф, что является просто выходом в следующий раунд. Но по своей карьере готов сказать, что когда выбираешь соперников, расставляешь акценты — это зачастую работает против тебя", — заявил Моргунов в эфире студии Okko.