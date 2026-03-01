Кевин Дюрэнт вступил в перепалку с Тайлером Хирро

Другие игроки успели разделить Дюрэнта и Хирро, чтобы конфликт не разгорелся дальше. Судьи выписали обоим баскетболистам по техническому замечанию.
Матч закончился победой «Майами» — 115:105. На счету Дюрэнта 32 очка, у Хирро — 18.
По ходу матча против «Майами» форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт начал обмениваться словами с защитником «Хит» Тайлером Хирро, и какой-то момент направился напрямую к нему, чтобы разобраться.
