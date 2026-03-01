Керр отказался от недавних слов о здоровье Порзингиса: «Это медицинская проблема, которую я не в состоянии объяснить. Он болен и не может играть»

«Я ничего больше не могу добавить. Это медицинская проблема, которую я не в состоянии объяснить. Он болен. Он не будет играть. Мы будем продолжать следить за его состоянием», — заявил главный тренер «воинов» Стив Керр в субботу.
Это произошло через день после того, как Керр в эфире местной радиостанции заявил, что у Порзингиса на самом деле нет постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), несмотря на то, что сам латыш публично рассказывал о своей борьбе с этим заболеванием по ходу минувшего года.
«Когда я узнал, что мы выменяли Порзингиса, я прочитал про этот диагноз, позвонил Онси Салеху (генменеджер “Атланты”) и спросил: “Эта история со СПОТ реальна?” И он сказал: “На самом деле это не СПОТ”. Это была ложная информация. Я не знаю, спрашивал ли его кто-нибудь об этом. Суть в том, что то, что беспокоило его в “Атланте” и из-за чего он пропускал игры, не имело никакого отношения к текущей болезни. Он просто заболел. Он был настолько болен, что терял много жидкости и был заразен, поэтому мы просто оставили его дома, и сейчас ему уже намного лучше», — произнес Керр.
Сегодня тренер отказался от выдвинутой ранее гипотезы.
«Это была глупая ошибка с моей стороны — говорить о том, о чем я не компетентен говорить. Даже сама попытка обсуждать диагноз была ошибкой. Я должен оставить это профессионалам», — констатировал специалист.
«Уорриорз» приобрели Порзингиса у «Атланты» в феврале в обмен на Джонатана Кумингу.