Керр отказался от недавних слов о здоровье Порзингиса: «Это медицинская проблема, которую я не в состоянии объяснить. Он болен и не может играть»

«Когда я узнал, что мы выменяли Порзингиса, я прочитал про этот диагноз, позвонил Онси Салеху (генменеджер “Атланты”) и спросил: “Эта история со СПОТ реальна?” И он сказал: “На самом деле это не СПОТ”. Это была ложная информация. Я не знаю, спрашивал ли его кто-нибудь об этом. Суть в том, что то, что беспокоило его в “Атланте” и из-за чего он пропускал игры, не имело никакого отношения к текущей болезни. Он просто заболел. Он был настолько болен, что терял много жидкости и был заразен, поэтому мы просто оставили его дома, и сейчас ему уже намного лучше», — произнес Керр.