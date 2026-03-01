Ричмонд
Дочь Леброна Джеймса Жури показала баскетбольные умения перед матчем «Лейкерс» в Сан-Франциско

Дочь Леброна Джеймса Джеймса Жури посетила матч «Лейкерс» против «Голден Стэйт» в Сан-Франциско.

11-летняя Жури привлекла внимание во время разминки «озерников», когда исполнила несколько бросков, включая попадание спиной к кольцу, а также навесила отцу под бросок сверху.

«Лейкерс» в субботу победили со счетом 129:101.

