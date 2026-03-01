Ричмонд
Дариус Гарлэнд планирует дебютировать за «Клипперс» в игре с «Голден Стэйт»

По информации инсайдера Криса Хэйнса, разыгрывающий Дариус Гарлэнд нацелен сыграть в предстоящем матче против «Голден Стэйт», который станет его дебютом за «Клипперс».

Гарлэнд не выходил на площадку с 14 января из-за проблем с пальцем левой ноги и растяжения большого пальца правой ноги. Он провел в общей сложности 26 игр за «Кливленд», прежде чем 4 февраля был обменян в Лос-Анджелес на Джеймса Хардена.

Проблемы с пальцами ног беспокоят Гарлэнда еще с прошлогоднего плей-офф и стали одной из причин, по которой «Кэвальерс» решили с ним расстаться. Он пропустил четыре матча в плей-офф-2025, включая два домашних поражения от «Индианы», которые способствовали вылету «Кэвс» во втором раунде.

В текущем сезоне 26-летний разыгрывающий набирает в среднем 18 очков и 6,9 передачи за 30,5 минуты на площадке при 45,1% с игры и 36% из-за дуги.