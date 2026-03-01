Дариус Гарлэнд планирует дебютировать за «Клипперс» в игре с «Голден Стэйт»

Проблемы с пальцами ног беспокоят Гарлэнда еще с прошлогоднего плей-офф и стали одной из причин, по которой «Кэвальерс» решили с ним расстаться. Он пропустил четыре матча в плей-офф-2025, включая два домашних поражения от «Индианы», которые способствовали вылету «Кэвс» во втором раунде.