Дариус Гарлэнд планирует дебютировать за «Клипперс» в игре с «Голден Стэйт»

Гарлэнд не выходил на площадку с 14 января из-за проблем с пальцем левой ноги и растяжения большого пальца правой ноги. Он провел в общей сложности 26 игр за «Кливленд», прежде чем 4 февраля был обменян в Лос-Анджелес на Джеймса Хардена.
Проблемы с пальцами ног беспокоят Гарлэнда еще с прошлогоднего плей-офф и стали одной из причин, по которой «Кэвальерс» решили с ним расстаться. Он пропустил четыре матча в плей-офф-2025, включая два домашних поражения от «Индианы», которые способствовали вылету «Кэвс» во втором раунде.
В текущем сезоне 26-летний разыгрывающий набирает в среднем 18 очков и 6,9 передачи за 30,5 минуты на площадке при 45,1% с игры и 36% из-за дуги.