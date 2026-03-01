Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэй Гилджес-Александер о правиле 65 матчей для получения наград: «Считаю его разумным»

Действующий MVP НБА Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» вернулся в строй после пропуска 9 матчей из-за травмы и поделился мнением о правиле НБА, которое подразумевает минимальную планку в 65 игр в регулярке для претендентов на индивидуальные награды сезона.

Источник: Спортс"

"Меня не смущает это правило. Исторически баскетболисты, получавшие награды, отыгрывали большую часть сезона. Так что, независимо от того, есть ли четкая граница или нет, все-таки нужно провести большую часть матчей.

Чаще всего это 65% или 65 из 82 матчей. Поэтому я считаю правило разумным. Я не думаю, что это слишком жесткое требование. Не вижу в этом ничего плохого.

Но здоровье в приоритете. Если мне надо пропустить матч или следующие шесть, а на кону приз, то я не стану форсировать возвращение", — констатировал канадец.