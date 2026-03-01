Шэй Гилджес-Александер о правиле 65 матчей для получения наград: «Считаю его разумным»

"Меня не смущает это правило. Исторически баскетболисты, получавшие награды, отыгрывали большую часть сезона. Так что, независимо от того, есть ли четкая граница или нет, все-таки нужно провести большую часть матчей.
Чаще всего это 65% или 65 из 82 матчей. Поэтому я считаю правило разумным. Я не думаю, что это слишком жесткое требование. Не вижу в этом ничего плохого.
Но здоровье в приоритете. Если мне надо пропустить матч или следующие шесть, а на кону приз, то я не стану форсировать возвращение", — констатировал канадец.