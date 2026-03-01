Ричмонд
Леброн Джеймс подкрался к Дрэймонду Грину на разминке и выписал блок-шот со спины

Во время разминки перед матчем против «Голден Стэйт» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс решил подшутить над форвардом «Уорриорс» Дрэймондом Грином и заблокировал его бросок со спины. Затем игроки обнялись и пообщались.

Встреча команд закончилась разгромной победой «Лос-Анджелеса» — 129:101. В активе Джеймса 22 очка, 7 подборов и 9 передач. У Грина — 7 очков, 6 подборов и 6 передач.

Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
