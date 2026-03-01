Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кевин Дюрэнт обошел Кобе Брайанта и занял пятое место в истории НБА по количеству 30-очковых матчей

В проигранном матче против «Майами» (105:115) звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 32 очка (12 из 20 с игры, 2 из 8 трехочковых, 6 из 6 штрафных).

Источник: Спортс"

Это выступление позволило Дюрэнту (432) обойти Кобе Брайанта по количеству 30-очковых матчей и занять пятое место в истории НБА.

Топ-5 по 30-очковым играм:

Уилт Чемберлен (515).

Карл Мэлоун (435).

Кевин Дюрэнт (432).

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше