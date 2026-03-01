Кевин Дюрэнт обошел Кобе Брайанта и занял пятое место в истории НБА по количеству 30-очковых матчей

Это выступление позволило Дюрэнту (432) обойти Кобе Брайанта по количеству 30-очковых матчей и занять пятое место в истории НБА.
Топ-5 по 30-очковым играм:
Леброн Джеймс (575).
Майкл Джордан (562).
Уилт Чемберлен (515).
Карл Мэлоун (435).
Кевин Дюрэнт (432).
