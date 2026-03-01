Ричмонд
Зайон Уильямсон подвернул голеностоп и не смог доиграть матч против «Юты»

Во второй четверти матча против «Юты» звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон покинул площадку и не вернулся в игру.

Руководство клуба объявило, что Уильямсон не сможет продолжить матч из-за повреждения правого голеностопа. «Пеликанс» в итоге одержали победу со счетом 115:105.

Исполняющий обязанности главного тренера Джеймс Боррего сообщил, что Уильямсон «подвернул лодыжку», но оперативной информации о серьезности травмы у него нет. «Будем надеяться, что ничего серьезного, и он очень скоро вернется к нам», — добавил Боррего.

Форвард пропустил 16 матчей в текущем сезоне из-за различных повреждений. Игра против «Юты» стала для него 35-й подряд (лучший показатель в его карьере), после того как он пропустил пять матчей с растяжением приводящей мышцы правого бедра в декабре.

За 11 минут игрового времени против «Джаз» Уильямсон успел набрать 4 очка, 1 подбор и 2 передачи.